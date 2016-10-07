Связаться
Ассоциация
Иммиграционных
Адвокатов
25 лет с Вами!
Все права защищены © 1998 - 2024
защита от недобросоветсных услуг в сфере международного права
Гуманитарная защита по всему миру

С Ассоциацией иммиграционных адвокатов
В Мир безграничных возможностей

СМИ О НАС
НОВОСТИ
КОНТАКТЫ
Многолетний и безупречный опыт в области Международного права, проживания и образования в других странах, юридического и налогового консалтинга - это гарантия вашей будущей стабильной жизни и уверенности в каждом дне.
Обеспечиваем свободу передвижения, проживания и образования!
25 лет с Вами!
Ассоциация
Иммиграционных
Адвокатов
Продажа и покупка бизнеса, банкоВ по всему миру. инвистиции, налоги
Содействие в получении гражданства, ВНЖ, ПМж, В ЕвроСоюзе и других странах мира
Недвижимость по всему миру
АРХИВНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ
оформление документов для получения виз по всему миру
адвокатский сервис и юридические услуги в рф и многих странах мира
Ассоциация иммиграционных адвокатов
Блог - последние новости
Гражданство Евросоюза, ЕС Европейский паспорт
Гражданство в Латинской Америке
ВНЖ в ЕС
Гражданство за Инвестиции
Адвокатские и Юридические услуги по всему миру
Получить второй паспорт
ВНЖ в разных страных мира
Иммиграция в США, Канаду
МЕНЮ
Покупка и обслуживание бизнеса по всему миру
Визы по всему миру
Архивные исследования - поиск корней
Статус почетного консула
Публикации
Юридические услуги в РФ
Законодательная база
Защита от фейковых иммиграционных услуг
Контакты
Стать участником ассоциации иммиграционных адвокатов
Ассоциация
Иммиграционных
Адвокатов
Получение паспорта по всему миру, в Африке, в Азии, в Австралии
Гумантирная защита. Консалтинг и практика
Гражданство, второй паспорт при покупке недвижимости
Наши услуги
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?
РЕШЕНИЕ
Определение стратегии получения гражданства, ВНЖ, ПМЖ.

Индвидуальный подход к каждому клиенту.

Подбор бизнеса по всему миру.

Инвестиции.

Комплексное обслуживание.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
Правовая поддержка в государственных органах разных стран мира.

Предпродажная подготовка бизнеса.

Налоговый и аудиторский консалтинг.

Оптимизация

Легализация иммиграционных документов в разных странах мира


РЕЗУЛЬТАТ
Легализация иммиграционных документов в разных странах мира

Продажа или приобретение бизнеса

Банки инновации, инновации, стартапы.

Судебные акты и решения.
МЫ ИЛИ НИЧЕГО
НАША ИСТОРИЯ
Ассоциация была зарегистрирована Минюстом в 2001 году. Отдельные участники АИА ведут юридическую практику с начала 90-х.

Уже на протяжении 20 лет мы помогаем своим клиентам оформить Гражданство ряда стран Европейского Союза и Латинской Америки. Цели получения Гражданства могут быть разными: безвизовое перемещение по всему миру, образование за рубежом, ведение бизнеса, лечение.

Также мы консультируем по вопросам:

  • получения Статуса Почётного Консула;
  • получения вида на жительство в ЕС и других странах мира;
  • оптимизации налогообложения;
  • покупки и ведения бизнеса за рубежом.

Многие участники АИА занимаются просветительской, образовательной и благотворительной деятельностью.

Ассоциацию возглавляет Леонид Григорьевич Шейнгезихт, д-р юрид. наук, профессор политологии, выпускник Всероссийского Государственного Университета Юстиции и Университета Кингстон (Лондон).




01
03
В Ассоциацию иммиграционных адвокатов входят специалисты в области права, экономики, налогообложения и других прикладных наук.
На протяжении своей деятельности Л.Г.Шейнгезихт получил огромный практический опыт по оказанию услуг в области Права, руководства Консульским учреждением, в составлении Юридических справочников и написании Монографий, рекомендованных методическими пособиями для студентов ВУЗов РФ по специальности "Международное право."

Успехи Л.Г.Шейнгезихта были отмечены ещё в 2003 году.
Он был удостоен премии Золотая Фемида в номинации – «Лучший юрист России в области Международного Права», а его докторская монография взята в базу библиотеки Комитета по помилованию при Администрации Президента Российской Федерации.

АИА оказывает услуги всем слоям населения. В том числе, на безвозмездной основе оказываются консультации в области Гуманитарной защиты беженцам и вынужденным переселенцам.
Тем не менее немалая часть наших клиентов являются предпринимателями с высоким уровнем доходов.

Об этой основной категории своих клиентов Глава АИА Леонид Григорьевич Шейнгезихт говорил в одном из интервью «Независимой газете» 7 октября 2016 года. В частности- «Предпринимателями движут более прагматичные мотивы: им нужна стабильность, наличие понятных и обоюдно выполнимых правил ведения коммерческой деятельности: Такие условия дают уверенность, что завтра отдельные конкуренты не создадут непреодолимые препятствия для ведения честного бизнеса».
01
03
Мы понимаем, что наша тщательность в работе с документами — это гарантия вашей будущей стабильной жизни и уверенности в каждом дне. Поэтому мы скурпулёзно сохраняем порядок и системность в делах каждого клиента.
К сожалению, границы между странами с течением времени закрываются. И причина тому не только мировые катаклизмы, но и поступательное юридическое отмежевание наиболее благополучных стран от всех остальных.

Леонид Григорьевич Шейнгезихт, руководитель АИА, ещё 15 лет назад , в интервью журналу "Коммерсантъ Власть" от 27 марта 2006 года предвидел ужесточение иммиграционных законодательств большинства стран: «...практически все западные страны ужесточили иммиграционные правила, поэтому реальные шансы получить результат есть лишь у тех, кто воспользовался услугами супер профессионалов».
Ассоциация Иммиграционных Адвокатов основана в России, но является международной платформой. Члены АИА есть во многих Европейских странах, Латинской Америке, США, Канаде, Австралии, ЮАР, Новой Зеландии, а также во всех странах СССР и многих регионах России.

Поскольку мы имеем представительства в разных странах мира и оказываем коллегиальную поддержку - наш клиент в любой момент может получить консультацию от нашего партнера из другой страны.
Важно отметить, что экспертами являются не только юристы, и специалисты в области экономики из разных уголков мира и РФ, но высшие учебные образовательные учреждения, профильные Государственные инстанции.
01
03
Отметим отдельно - внимательность, тонкая психология и высокие требования, прежде всего к себе, являются основными критериями нашей работы.

СТАТЬИ