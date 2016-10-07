Мы понимаем, что наша тщательность в работе с документами — это гарантия вашей будущей стабильной жизни и уверенности в каждом дне. Поэтому мы скурпулёзно сохраняем порядок и системность в делах каждого клиента.
К сожалению, границы между странами с течением времени закрываются. И причина тому не только мировые катаклизмы, но и поступательное юридическое отмежевание наиболее благополучных стран от всех остальных.
Леонид Григорьевич Шейнгезихт, руководитель АИА, ещё 15 лет назад ,
в
интервью журналу "Коммерсантъ Власть"
от 27 марта 2006 года предвидел ужесточение иммиграционных законодательств большинства стран: «...практически все западные страны ужесточили иммиграционные правила, поэтому реальные шансы получить результат есть лишь у тех, кто воспользовался услугами супер профессионалов».
Ассоциация Иммиграционных Адвокатов основана в России, но является международной платформой. Члены АИА есть во многих Европейских странах, Латинской Америке, США, Канаде, Австралии, ЮАР, Новой Зеландии, а также во всех странах СССР и многих регионах России.
Поскольку мы имеем представительства в разных странах мира и оказываем коллегиальную поддержку - наш клиент в любой момент может получить консультацию от нашего партнера из другой страны.
Важно отметить, что экспертами являются не только юристы, и специалисты в области экономики из разных уголков мира и РФ, но высшие учебные образовательные учреждения, профильные Государственные инстанции.