Ассоциация иммиграционных адвокатов

получения Статуса Почётного Консула;



получения вида на жительство в ЕС и других странах мира;



оптимизации налогообложения;



покупки и ведения бизнеса за рубежом.





Ассоциация была зарегистрирована Минюстом в 2001 году. Отдельные участники АИА ведут юридическую практику с начала 90-х.Уже на протяжении 20 лет мы помогаем своим клиентам оформить Гражданство ряда стран Европейского Союза и Латинской Америки. Цели получения Гражданства могут быть разными: безвизовое перемещение по всему миру, образование за рубежом, ведение бизнеса, лечение.Также мы консультируем по вопросам:Многие участники АИА занимаются просветительской, образовательной и благотворительной деятельностью.Ассоциацию возглавляет Леонид Григорьевич Шейнгезихт, д-р юрид. наук, профессор политологии, выпускник Всероссийского Государственного Университета Юстиции и Университета Кингстон (Лондон).